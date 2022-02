Grande festa a Roma per il nuovo cartoon Disney e Pixar “Red”

Roma, 28 feb. (askanews) – Grande festa a Roma con la regista premio Oscar Domee Shi e la produttrice Lindsey Collins per il nuovo film d’animazione Disney e Pixar, “Red”, con ospiti, da Serena Autieri a Enrico Brignano, e alcuni dei doppiatori della versione italiana come Shi Yang Shi, Marco Maccarini e Federico Russo, Manuelito “Hell Raton” e molti altri.

Una serata con le atmosfere del film, ambientato nei primi anni 2000, che racconta la storia della 13enne Mei Lee, alle prese con l’adolescenza e i suoi problemi e una madre protettiva e autoritaria.

Ogni volta che si emoziona troppo, Mei si trasforma in un gigantesco panda rosso con tutte le conseguenze del caso.

Tra i camei del film, Federico Russo presta la voce a un annunciatore televisivo e Marco Maccarini a un conduttore radiofonico;

“Trovo che il fascino dei film Disney Pixar sia quello, che piacciono a tutti, piacciono a grandi, piccini, grandissimi, piccolissimi, mettono d’accordo tutti anzi, forse per noi più grandini il film è più pericoloso perché piangi, mentre il bimbo trattiene la lacrima”.

Ci sono anche Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore nei panni delle cugine di Mei. Ambra si è immedesimata un po’ con la protagonista.

“Appena vedo un personaggio che mi ricorda la forza, la voglia di affermarsi per quello che si è, mi ci riconosco; credo di essere stata un po’ come Mei Lee, una adolescente che poteva sembrare prepotente o non così popolare nella società con cui si raffrontava, io volevo solo avere coraggio di essere quello che ero”.

Il cartoon sarà disponibile dall’11 marzo su DisneyPlus.