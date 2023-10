Il Grande Fratello 2023 non ingrana: gli ascolti ne sono la prova. Negli ultimi giorni, però, anche i concorrenti si sono resi conto che qualcosa non quadra e hanno iniziato a temere il flop.

Grande Fratello 2023 non ingrana: anche i concorrenti l’hanno capito

In onda da quasi un mese, il Grande Fratello 2023 non ha ancora ingranato. La nuovissima edizione del reality show, con le rigide regole di Pier Silvio Berlusconi, non riesce ad essere attrattivo per i telespettatori, che preferiscono guardare altro. Gli ascolti, che peggiorano di puntata in puntata, ne sono la prova. Negli ultimi giorni, però, anche i concorrenti hanno capito che qualcosa non quadra.

Grande Fratello: i concorrenti temono il flop

Se al Grande Fratello 2023 non ci fossero Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, che con le loro discussioni animano le dirette, sarebbe un mortorio totale. In Casa, infatti, non si crea alcun tipo di dinamica e anche i concorrenti se ne sono resi conto. Perfino Alex Schwazer ha detto la sua: non c’è gioco perché gli autori hanno scelto solo ragazzi impegnati. Questo, a suo dire, non permette di creare le storie d’amore che piacciono tanto al pubblico.

Il flop è dato anche dall’assenza della diretta notturna

Mentre i concorrenti temono il flop del Grande Fratello, cosa che andrebbe a ricadere anche sulla loro carriera, i telespettatori sono convinti che questa edizione abbia fatto un errore enorme: l’assenza della diretta notturna. Nelle passate edizioni, infatti, è stata proprio la notte a regalare i momenti migliori. Cambierà qualcosa? Staremo a vedere. Si vocifera che Signorini e il suo staff siano già a lavoro per cercare di salvare il reality.