Il Grande Fratello 2023 deve ancora debuttare, ma si parla già di probabile allungamento. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Pier Silvio Berlusconi ha cambiato idea e ha già chiesto ad Alfonso Signorini di andare in onda per più di 3 mesi.

Grande Fratello 2023 verso l’allungamento

Lunedì 11 settembre 2023 parte la nuovissima edizione del Grande Fratello, la prima con regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. Al timone ritroveremo sempre Alfonso Signorini, mentre al suo fianco ci saranno Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, rispettivamente nei panni di opinionista ed esperta dei social. Fino a qualche giorno fa, si dava per certa la conclusione del reality prima di Natale, mentre oggi si parla di allungamento.

Quanto dura il Grande Fratello 2023?

A lanciare l’indiscrezione sull’allungamento del Grande Fratello 2023 è la pagina Twitter Agent Beast. Si legge:

“Novità! Il Grande Fratello è stato prolungato fino a Gennaio, in attesa di una successiva proroga dei termini pattuiti. Preparatevi per altri drammi, emozioni e colpi di scena! Ecco l’inattesa rivoluzione di Pier Silvio”.

Ovviamente, non si tratta di una notizia certa, ma di una semplice indiscrezione. Se la realtà dei fatti dovesse davvero essere questa, il GF dovrebbe chiudere i battenti il 15 gennaio 2024.

Grande Fratello 2023: potrebbe esserci un’ulteriore proroga

L’indiscrezione sottolinea anche che il Grande Fratello 2023 potrebbe subire un’ulteriore proroga. Questo significa che, in base al successo del reality, Pier Silvio Berlusconi potrebbe chiedere ad Alfonso Signorini di andare avanti a oltranza, come già accaduto in passato.