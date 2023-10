Si scaldano gli animi al Grande Fratello 2023: Alex Schwazer ha aggredito Grecia Colmenares. Il video del momento è diventato virale sui social e i fan chiedono la squalifica dello sportivo.

Grande Fratello: Alex Schwazer aggredisce Grecia Colmenares

Al Grande Fratello 2023 basta un niente e gli animi si scaldano, soprattutto dopo che i concorrenti sono stati costretti ad attenersi a rigide regole per quasi un mese. L’ultima lite, che ha visto Alex Schwazer aggredire Grecia Colmenares, è nata quando i gieffini si sono messi a commentare l’atteggiamento incupito di Massimiliano Varrese.

Grande Fratello: perché Alex ha aggredito Grecia?

Alex, che è molto amico di Massimiliano, si è lasciato andare ad una spiegazione sul suo atteggiamento incupito. I concorrenti erano in giardino e tutti si sono messi in religioso ascolto. Ad un certo punto, però, Grecia ha voluto dire la sua e lo sportivo si è infuriato:

“Stai zitta, stai zitta un attimo, fammi finire, fammi finire. Adesso parlo io, poi tu rispondi”.

Il tutto, avvicinandosi a Grace in modo aggressivo, prendendole un braccio e mettendo il dito davanti alla bocca per farle segno di tacere. La Colmenares, dal canto suo, si è limitata a replicare: “Ci vuole rispetto“.

Grande Fratello: i fan chiedono la squalifica di Alex

Il video in cui Alex aggredisce Grecia è diventato virale in un lampo. I fan del Grande Fratello chiedono la squalifica dello sportivo. Su Twitter si legge: “Si fanno le campagne contro il femminicidio… Si dice che si deve rispettare la donna. Si dice che quando la donna dice no è no… Si dicono tante cose. Poi un ominicchio va contro una donna in maniera aggressiva con il dito puntato e non gli si dice niente“, oppure “Alex con questo atteggiamento passivo aggressivo nei confronti delle donne ha rotto il ca**o! Guardate come si rivolge a Grecia“, o ancora “L’anno scorso hanno squalificato per molto meno“.