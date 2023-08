Grande Fratello, Alex Schwazer nel cast: Alfonso Signorini porta in tv una storia intensa.

Colpaccio per Alfonso Signorini: il conduttore è riuscito a convincere Alex Schwazer ad entrare al Grande Fratello. Questa, almeno, è l’indiscrezione che circola con insistenza nelle ultime ore.

Grande Fratello, Alex Schwazer nel cast: l’indiscrezione

Lunedì 11 settembre 2023 aprirà i battenti su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, la prima sottoposta a rigide regole da parte di Pier Silvio Berlusconi. Il cast dei Vip dovrebbe essere chiuso, mentre quello dei Nip è ancora in formazione. Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Alfonso Signorini è riuscito a mettere a segno un colpaccio: Alex Schwazer è pronto a varcare la famosa porta rossa.

Alex Schwazer si prende una rivincita anche al Grande Fratello

Alex Schwazer non ha mai partecipato ad un reality show, motivo per cui il suo nome è una grande sorpresa per il pubblico. Se l’indiscrezione corrispondesse a verità, Signorini si garantirebbe l’attenzione dei telespettatori. Lo sportivo ha una storia intensa alle spalle, fatta di errori, ingiustizie e riscatti. Magari, il Grande Fratello potrebbe essere un’altra rivincita.

Grande Fratello: il papabili Vip

Al momento, anche se non ci sono conferme da parte di Signorini & Co, il cast dei Vip dovrebbe essere composto da: Ninetto Davoli, Benedicta Boccoli, Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Fiordaliso, Justine Matter, Rossana Fratello, Annalisa Chirico, Samara Lui e Giampiero Mughini.