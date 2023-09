Grande Fratello, Alex Schwazer sulla squalifica a Rio: "Non è stata colpa mia. Non mi sono dopato"

Il tanto atteso momento di fare ingresso nella casa più spiata d’Italia è arrivato anche per Alex Schwazer. L’atleta e campione olimpico di Pechino 2008 ha scelto di presentarsi raccontando il suo vissuto, fatto di soddisfazioni, ma anche di fallimenti come la squalifica arrivata Rio 2016: “Non è stata colpa mia, non mi sono dopato in quell’occasione”, ha spiegato a tale proposito.