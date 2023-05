Grande Fratello, Alfonso Signorini al lavoro per i casting dei Nip

Grande Fratello, Alfonso Signorini al lavoro per i casting dei Nip: il cast sarà formato solo da sconosciuti?

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Alfonso Signorini avrebbe già dato il via ai casting del Grande Fratello. A settembre, molto probabilmente, tornerà in televisione la versione Nip del reality più spiato d’Italia.

Nei primi giorni di settembre 2023 tornerà in onda il Grande Fratello. Al timone, come sappiamo da mesi, è stato riconfermato Alfonso Signorini. Questa volta, però, sembra che il conduttore si ritroverà a governare un cast di Nip. Non solo, secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Mediaset ha già aperto i casting.

L’indiscrezione sui casting del Grande Fratello

A lanciare l’indiscrezione sull’apertura dei casting del Grande Fratello Nip è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Via social, ha fatto sapere:

“Il GF Nip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso sta cominciando a fare i casting. Contenti?”.

E’ bene sottolineare che si tratta solo di un’indiscrezione, visto che Signorini non ha ancora confermato o smentito la notizia.

Grande Fratello Nip o misto?

Molto probabilmente, anche se non ci sono conferme, il prossimo settembre il Grande Fratello non sarà del tutto Nip, ma misto. Il cast, stando alle voci di corridoio, dovrebbe essere composto da personaggi popolari ma non famosissimi e da altri sconosciuti.