Grande Fratello: Alfonso Signorini gelato dagli autori in diretta

La terza puntata del Grande Fratello 2023 ha regalato pochi colpi di scena. Uno di questi ha particolarmente divertito i telespettatori: gli autori hanno gelato in diretta il conduttore Alfonso Signorini.

Sul finire dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha commesso uno scivolone che ha costretto gli autori ad intervenire. Durante le nomination, il conduttore ha spiegato che Grecia Colmenares, uscita sconfitta dal televoto, sarebbe andata direttamente in nomination con il concorrente più votato della puntata. Subito dopo, ha mandato la pubblicità ma prima dello stacco si è sentito un urlo chiaro: “Stop“.

Al ritorno dalla pubblicità, Alfonso ha candidamente ammesso di essere stato richiamato dagli autori. Lo “stop” che i telespettatori hanno udito forte e chiaro era rivolto a lui. Il motivo? Non ha compreso il meccanismo delle nomination. Grecia, infatti, non andrà direttamente al televoto della prossima puntata, ma in quella successiva, ovvero lunedì 25 settembre.

Il concorrente più votato del televoto che si concluderà giovedì 21 settembre andrà in nomination con Grecia e verrà eliminato nel corso della puntata del 25 settembre. Insomma, gli autori del Grande Fratello hanno richiamato Signorini perché aveva fatto una gran confusione.