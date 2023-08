A riportare la notizia in anteprima dandola come “ufficiale” è stato nella giornata di ieri, venerdì 18 agosto, il sito DavideMaggio.it: sembra che Alfonso Signorini sia riuscito ad aggiungere al cast della prossima edizione del Grande Fratello anche un altro nome “importante”, quello dell’attrice Grecia Colmenares.

Grecia Colmenares nel cast del Grande Fratello? Ecco chi è

Almeno per il momento non esistono conferme di sorta rispetto alla partecipazione di Colmenares al GF 2023, in partenza a settembre. Se la news dovesse essere ufficializzata saranno in molti gli appassionati delle telenovelas anni ’80 e ’90 a gioire, visto che Grecia Colmenares è un volto molto noto e amato per il pubblico più agé di Canale 5.

L’attrice è infatti stata a lungo la star di alcune tra le più celebri soap opera mai trasmesse su Fininvest, tra le quali spiccano titoli del calibro di Maria, Topazio, Grecia, Ti chiedo perdono e Ribelle. L’ultima telenovela a cui ha partecipato è Vidas Prestadas, mai uscita in Italia, una co-produzione peruviana-venezuelana trasmessa in Sud America nel 2000.

Grecia Colmenares, nata a Valencia in Venezuela il 7 dicembre del 1962, ha già alle spalle anche un’altra esperienza in un reality show italiano: nel 2019 aveva infatti partecipato all’Isola dei famosi, venendo eliminata dopo 18 giorni di permanenza.