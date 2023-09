Grande Fratello, Angelica in lacrime perché Massimiliano parla di Heidi: come mai ha avuto questa reazione?

Angelica Baraldi, concorrente Nip del Grande Fratello 2023, è finita in lacrime. Il motivo? Non è riuscita a trattenere il pianto mentre Massimiliano Varrese le parlava di Heidi Baci.

Grande Fratello: Angelica in lacrime perché Massimiliano parla di Heidi

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è entrato in crisi. L’attore si è arrabbiato con tanti coinquilini: da Beatrice Luzzi a Heidi Baci, passando per Valentina, che ha addirittura aggredito verbalmente nella notte. Prima di questa bruttissima lite, Max si è sfogato con Angelica Baraldi parlando soprattutto del suo avvicinamento a Heidi. La ragazza l’ha ascoltato, ma è finita più volte in lacrime.

Angelica in lacrime: il video è virale

Nel video diventato virale sui social si vede Angelica che ascolta attentamente lo sfogo di Massimiliano. La ragazza ha un fazzolettino sulle mani e più volte si asciuga gli occhi. Varrese continua a parlare per qualche minuto, come se niente fosse. Ad un certo punto, si rende conto che sta piangendo e le chiede il motivo. La Baraldi, strano ma vero, ammette che le lacrime sono per il fidanzato.

Angelica piange per il fidanzato ma i fan non le credono

Lo stesso Massimiliano appare un po’ sconcertato dalle sue lacrime, tanto che cerca di tranquillizzare Angelica. Nel frattempo, su Twitter fioccano commenti ironici: “Ma? sta??? piangendo???? mentre il guru????? le parla di Heidi??????“, oppure “Alla fine dice che piange per Rick, il fidanzato, ma, restando in tema, non lo so Rick…”, o ancora “La cosa più bella è che lui non le chiede niente e continua“.