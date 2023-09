Grande Fratello, Anita blocca Lorenzo: "Non puoi parlare di questo"

Grande Fratello, Anita blocca Lorenzo: "Non puoi parlare di questo"

Il Grande Fratello 2023 verrà di certo ricordato per le tante regole a cui i concorrenti si devono attenere. I gieffini sono talmente terrorizzati che arrivano a censurarsi tra loro, come accaduto ad Anita Olivieri che ha bloccato Lorenzo Remotti.

Grande Fratello: Anita blocca Lorenzo

Lunedì 11 settembre 2023 ha aperto i battenti la nuova edizione del Grande Fratello. Ai telespettatori sono bastati pochi giorni per capire che i concorrenti fanno una grande fatica ad attenersi alle rigide regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. I gieffini arrivano ad autocensurarsi, oppure a bloccarsi tra loro nel momento in cui vengono pronunciate parole vietate. Gli ultimi protagonisti di un siparietto di questo tipo sono stati Anita Olivieri e Lorenzo Remotti.

Perché Anita ha bloccato Lorenzo?

Anita e Lorenzo, concorrenti del tugurio, stavano parlando dei giorni di isolamento che hanno trascorso in albergo prima del Grande Fratello. Il calzolaio ha iniziato a parlare dei fuochi d’artificio e ha esclamato: “Li hanno fatti anche quando eravamo in albergo. Tu li hai visti?“. La Oliveri ha risposto negativamente, ma ha sottolineato di averli sentiti. “Non avevi la camera che affacciava…“, ha proseguito Lorenzo. A questo punto, però, si è resa conto della gaffe e ha bloccato il coinquilino: “No, non bisogna parlare dell’albergo. Ti ricordi?“.

Grande Fratello: i concorrenti non possono parlare neanche dell’albergo

Tra le tante regole che devono rispettare i concorrenti, stando al siparietto tra Anita e Lorenzo, c’è anche quella dell’albergo. A quanto pare, gli autori del Grande Fratello hanno vietato loro di parlare di quanto accaduto durante l’isolamento. Tutte queste norme faranno bene al reality? In casa sembra esserci una specie di clima del terrore che, a lungo andare, potrebbe essere controproducente, anche in termini di ascolti.