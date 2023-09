Grande Fratello, Anita contro Vittorio: scoppia il pasta-gate

Ancora polemiche al Grande Fratello contro Vittorio Menozzi. A scagliarsi contro di lui è stata Anita Olivieri, che ha fatto nuovamente esplodere il pasta-gate.

Nel tugurio si sono scaldati gli animi tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi, o meglio è stata solo la ragazza ad andare su di giri. La gieffina ha perso la pazienza ancora una volta per un piatto di pasta, dopo che il coinquilino ha affermato che mangerebbe volentieri un primo piatto abbondante. Vittorio ha semplicemente affermato:

A questo punto, Anita ha dato il via ad un monologo assurdo, tirando in ballo più volte il fratello:

“Mio fratello è come lui, identico. Non li mangia 300 grammi per riempirsi lo stomaco ma riuscirebbe a mangiarli… raga, mio fratello è identico. Ve lo giuro, fa la stessa cosa quindi io lo so. Lui può andare tranquillamente a letto senza cena, non muore di fame e non gli viene manco il dolore di pancia, lo fa per gola. Ho un fratello uguale. Io glielo sto dando come consiglio e tu ti sei pure arrabbiato…. affari tuoi! Io te l’ho detto, poi… uomo avvisato mezzo salvato. Hai 23 anni, non ne hai 15 e sappi che è l’ultima volta che ti dico questa cosa perché te l’ho detta 200 volte di là e non mi va più, basta. Io lo dico per te, non ho più voglia, non sono tua madre, non sono la tua babysitter…”.