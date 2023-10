Anita Olivieri, concorrente Nip del Grande Fratello, si è fatta conoscere dal pubblico soprattutto per la sua lingua pungente. Nelle ultime ore, ha pronunciato una frase squallida, ovviamente alle spalle, nei riguardi di Beatrice Luzzi ed è scoppiato il caos.

Grande Fratello: Anita pronuncia una frase squallida su Beatrice

Ancora scivoloni di stile al Grande Fratello 2023. Dopo il ragionamento poco infelice di Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi, è il turno di Anita Olivieri. L’attrice e Giuseppe Garibaldi hanno fatto credere ai coinquilini che tra loro potrebbe nascere qualcosa. Questo piccolo piano, del tutto innocente, ha scatenato diverse reazioni. Mentre qualcuno crede che la Luzzi si stia comportando così solo per avere clip, Anita ha gioito della cosa pensando che un po’ di attività sessuale possa rendere più docile Beatrice.

La frase squallida di Anita Olivieri

Mentre tutti i concorrenti erano in salone, Beatrice e Garibaldi erano nella zona bagno, che se la ridevano alla grande per la reazione dei compagni alla loro love story. Ad un certo punto, è arrivato Ciro Petrone che, richiamando l’attenzione degli altri, ha esclamato: “Ah volete un momento d’intimità“. Anita non è riuscita a tacere e ha aggiunto:

“Così magari si fa una sco**ta!”.

Grande Fratello: Letizia frena Anita, ma non per il giusto motivo

Appena Anita ha pronunciato la frase squallida nei riguardi di Beatrice, Letizia Petris le ha dato uno schiaffetto sulla gamba. Il rimprovero, però, non è stato per quanto detto, ma per evitare di avere clip in puntata in cui si vede la Olivieri che sparla degli altri. “Annamo bene”, direbbe la Sora Lella.