Appena la diretta del Grande Fratello si è conclusa, Beatrice Luzzi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di Rosy Chin. L’attrice ha letteralmente demolito la chef cinese.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi asfalta Rosy Chin

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Rosy Chin hanno avuto modo di confrontarsi. Le due, impossibile negarlo, non si stanno troppo simpatiche. “La sua missione è quella di farmi esaurire. Siamo in un gioco e le pedine si stanno muovendo. Io fino ad ora penso di essere stata una persona bella, buona, empatica, anche nel non nominare lei. Non l’ho nominata per darle una seconda possibilità. Lei scruta e giudica“, ha dichiarato la chef cinese parlando della coinquilina.

La replica in diretta di Beatrice

Beatrice, dal canto suo, ha replicato: “Il problema è che soffro il fatto che è troppo esuberante ed egocentrica. Per me delle volte è anche forzata, esagera nelle urla, nella sua reazioni. Secondo me lei è un po’ troppo teatrale. La mia missione è rovinare o far esaurire Rosy? Anche no. Lei prende molte persone, confabula, complotta e questo mi infastidisce“. Appena la diretta si è spenta, la Luzzi ha dato il meglio di sé.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Subito dopo la puntata, Beatrice si è sfogata con alcuni compagni del Grande Fratello. A suo dire, mentre in puntata Rosy è apparsa tranquilla, sia durante il confronto che in seguito, appena le luci si sono spente è tornata ad incupirsi. La Luzzi ha tuonato: