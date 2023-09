La prossima puntata del Grande Fratello si prospetta scoppiettante. Nelle ultime ore, c’è stato uno scontro tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin e, nel corso della diretta, Alfonso Signorini ne approfitterà.

Grande Fratello: Beatrice contro Rosy

Ancora una volta, al Grande Fratello le discussioni vengono scatenate dal cibo. Il primo grande confronto della nuova edizione del reality è andato in scena tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. L’attrice, che resta sempre glaciale, ha notato un atteggiamento di dominio nei confronti della cucina da parte della chef cinese e, senza troppi giri di parole, gliel’ha fatto notare.

Il cibo accende il confronto tra Beatrice e Rosy

“Susy facciamo così“, ha esordito Beatrice in cucina rivolgendosi a Rosy per consigliarle come organizzare i pasti della giornata. La Chin, visibilmente infastidita, ha sottolineato il suo nome. L’attrice, glaciale, ha replicato: “Ma Susy credimi ti sta benissimo“. La risposta della chef non si fa attendere: “A me piace Rosy“. Dopo questo primo battibecco, la Luzzi si è ritirata in giardino e poco dopo è stata raggiunta dalla ‘nemica’.

LA BASTARDA DI BEATRICE CHE CHIAMA ROSY CHIN SUSY 💀 Non vedo l’ora che ci sarà la litigata 🤣🤣#GrandeFratello #gf

pic.twitter.com/U5LKtWLMpG — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) September 15, 2023

Rosy è un’ingrata: parola di Beatrice

E’ stata Rosy a cercare un confronto con Beatrice, ovviamente dopo essersi lamentata del suo atteggiamento con altri concorrenti del Grande Fratello. La Luzzi, senza giri di parole, le ha spiegato che la cucina non è un suo dominio e che si è assunta troppe responsabilità che, in fondo, nessuno le ha dato. E’ per questo che lei che l’ha aiutata fin dal primo momento la definisce “un’ingrata“. Essere trattata male, con occhiatacce e frecciatine, è inammissibile: parola di Beatrice. Il confronto, di certo, proseguirà nella seconda puntata del Grande Fratello.