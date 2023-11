Grande Fratello, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati? L'attrice: "Il sentimento è passato"

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 27 novembre è stata ancora una volta puntata l’attenzione su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La storia tra i due ad oggi è finita eppure lo scorso sabato 25 novembre hanno ballato insieme e la chimica che si è instaurata non è sfuggita.

Grande Fratello, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati? Lei fa chiarezza

Il bidello calabrese, nel definire la ex, ha tuttavia dichiarato che è solo “un’inquilina della casa”. L’attrice ed ex volto di “Vivere”, dal canto suo, ha sostenuto, parlando con Alfonso Signorini: “Io amo ballare […] che tu ci creda o no, il sentimento è passato”.

Beatrice sta pensando a Vittorio? Ecco cosa sta succedendo

Nel frattempo, sembrerebbe che tra Beatrice e Vittorio Menozzi ci sia dell’attrazione. Quest’ultimo in un confessionale ha spiegato: “Non mi arriva la percezione che lei mi veda come un figlio. Anzi, credo sia molto attratta fisicamente. Io ho avuto donne con un’età simile”. A quel punto si è inserito Giuseppe Garibaldi che ha dichiarato: “Lei mi ha detto che sono stato un jolly e che non sei fossi scusato sarebbe passata al secondo jolly. Una volta sai cosa ha detto? Se ho sbagliato una volta con Giuseppe non è detto che non possa sbagliare anche con te?”.