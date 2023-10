Grande Fratello, Beatrice in lacrime: "Il gioco intorno a me è pesante"

Ore difficili al Grande Fratello per Beatrice Luzzi. L’attrice, in vista della nuova diretta, si è lasciata andare ad uno sfogo ed è finita in lacrime. Le sue parole, ancora una volta, non vengono comprese dai compagni d’avventura.

Grande Fratello: Beatrice in lacrime

Sfogo per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L’attrice, che ha trascorso gli ultimi giorni in tugurio, ha avuto modo di rendersi conto ancora di più che i suoi compagni d’avventura non sono troppo comprensivi nei suoi riguardi. E’ come se fosse continuamente sottoposta al giudizio degli altri. E’ per questo che, in vista di una nuova diretta, si è lasciata andare ad uno sfogo. Parlando con i coinquilini, ha esordito:

“Voglio vedere voi, con i repellenti addosso e i figli a casa. Non è facile per loro. Ma posso stare sempre sotto giudizio? ‘Sei perfetta’, ‘non sei perfetta’, ‘hai sbagliato un modo’, ma io mi comporto così con voi? Sinceramente io non posso stare ‘due giorni ti sei comportata bene, un giorno ti sei comportata male’, ma quando? Vedi il miglioramento forse perché mi hai guardato e mi hai sentita. Perché non mi sembra aver fatto nulla di male, non ho ancora capito quando mi sono comportata male”.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Beatrice ha proseguito:

“Posso dire una cosa? Avete idea delle cose che io ho visto, delle cose brusche che avete fatto, cose autoritarie che avete fatto, delle imposizioni…Io non mi permetto di giudicarle. Anche le cose puntigliose…Ci sono occhiali diversi per vedere le persone. Ma possibile che io devo stare a sentirmi in giudizio ‘oggi bene, oggi male, oggi qui, oggi là’ quando io concretamente ancora non ho capito quand’è che mi sono comportata male? Avete idea di quanto sia stato difficile stare con voi in questi quindici giorni? […] Hai idea di quante schiene girate, quanti bisbigli, quante parole a bassa voce, quante non risposte? Perché? Perché sono stata l’unica di cui si è saputo quali nomination aveva fatto, questa è la verità“.

Grande Fratello: l’intervento di Alex

A questo punto, nello sfogo di Beatrice si è intromesso Alex Schwazer. Lo sportivo, oltre a consigliarle di non prendersi troppo sul serio, le ha candidamente chiesto di non pretendere più il suo aiuto durante le dirette del Grande Fratello. La Luzzi, un po’ sconvolta, si è limitata a ribattere:

“Tu sei una persona molto intelligente e vorrei che vedessi la cosa dal di fuori e ti rendessi conto che il gioco intorno a me è pesante. L’autoironia di fronte ad attacchi di questo genere, l’ho persa. Di fronte a ‘perfida, cattiva, repellente, Crudelia De Mon’, l’autoironia la perdi, soprattutto se lo dicono di fronte a tutta Italia e ai tuoi figli“.