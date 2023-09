Grande Fratello, Beatrice in lacrime: "Sto male per i miei figli, hanno visto...

Ore difficili al Grande Fratello per Beatrice Luzzi. L’attrice è finita in lacrime e l’unica ad accogliere il suo sfogo è stata Letizia Petris. Il momento di sconforto è stato causato dal gioco proposto dagli autori.

Grande Fratello, Beatrice in lacrime: lo sfogo

Il gioco che gli autori hanno proposto ai concorrenti del Grande Fratello è stato una vera e propria bomba. Ad uscire sconfitta è stata soprattutto Beatrice Luzzi, accusata di essere la persona più ipocrita della Casa. Dopo che il game è giunto a conclusione, l’attrice si è ritirata in giardino per riflettere su quanto accaduto. L’unica ad andare in suo soccorso è stata Letizia Petris. E’ con lei che Beatrice si è abbandonata alle lacrime.

I consigli di Letizia Petris

Letizia ha cercato di far capire a Beatrice che il gioco è andato un po’ oltre e che tutti lo hanno affrontato con l’atteggiamento sbagliato. Sono venuti fuori paroloni eccessivi, che nessuno avrebbe dovuto utilizzare. La Petris, inoltre, ha sottolineato che la situazione è andata in suo sfavore, ma non per questo deve sentirsi tanto abbattuta. Di tutta risposta, la Luzzi ha ammesso di aver compreso di essere troppo dura, ma ha ribadito che ipocrita non è un aggettivo che la descrive. “Il tuo atteggiamento delle volte risulta troppo schietto, tagliente“, ha replicato Letizia.

Beatrice Luzzi in lacrime per i figli

A questo punto, Letizia le ha chiesto: “Ci stai male?“. Beatrice, inevitabilmente, è finita in lacrime:

“Ci resto male più per i miei figli, per ciò che hanno potuto vedere e sentire”.

La Luzzi è scoppiata a piangere perché pensa che i figli, assistendo agli attacchi dei concorrenti, abbiano sofferto molto più di lei. Letizia l’ha abbracciata, consigliandole di abbattere questo scudo duro che porta con sé per proteggersi.