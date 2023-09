Dopo il gioco proposto dagli autori, nella casa del Grande Fratello è scoppiato il caos. Beatrice Luzzi, nominata come la concorrente più ipocrita, ha voluto un confronto con Giselda Torresan, ma il loro face to face è stato surreale.

Grande Fratello: Beatrice rimprovera Giselda

Nelle ultime ore, gli autori del Grande Fratello hanno deciso di smuovere gli animi dei concorrenti proponendo un gioco al massacro. La concorrente che ne è uscita con le ossa rotte è stata Beatrice Luzzi, nominata come la più ipocrita della Casa. Tra i tanti voti ricevuti, l’attrice è rimasta delusa soprattutto da quelli di Alex e Giselda. Mentre con il primo ha avuto un confronto acceso, con la seconda il face to face è stato surreale.

Il confronto surreale tra Beatrice e Giselda

Beatrice ha chiesto a Giselda di andare in giardino per parlare un po’ di quanto successo. La Torresan l’ha seguita a testa bassa, con la coda tra le gambe. Quando si sono sedute, la Luzzi ha provato a farle capire che lei l’ha definita ipocrita solo perché ha detto a Rosy Chin quello che pensava del suo atteggiamento in cucina. Un comportamento che, in effetti, è opposto a quello che metterebbe in atto un ipocrita. Giselda ha ascoltato, poi ha replicato con una frase inutile:

“A me basta che mi parlate di montagna e son contenta…”.

La reazione di Beatrice Luzzi

Davanti alla risposta di Giselda, Beatrice ha sgranato gli occhi, quasi incredula, poi ha dichiarato:

“Tu sei in un gioco che si chiama Grande Fratello e se ti si chiede di votare la più ipocrita voti me. Perché non ti è piaciuto il mio atteggiamento con Rosy. Ma non era ipocrita il mio, tanto che l’ho nominata”.

L’attrice, consapevole di non riuscire ad avere un confronto con Giselda, ha mollato la presa.