Non si arresta la rivoluzione firmata Pier Silvio Berlusconi al Grande Fratello. Il presidente di Mediaset ha imposto una nuova regola anche ai fan, pena l’esclusione del concorrente.

Grande Fratello: Berlusconi impone una regola anche ai fan

Il Grande Fratello non sarà più Vip o Nip, durerà solo 3 mesi, non ci saranno influencer & Co, il trash è fuori e adesso c’è anche un’altra regola che riguarda i fan. Pier Silvio Berlusconi sta pianificando la nuova stagione del reality fin nei minimi dettagli e non vuole lasciare nulla al caso. Secondo un’indiscrezione lanciata da MondoTv24, che ha ascoltato il blogger e autore televisivo Gianluca Paganotti, i sostenitori dei gieffini dovranno avere un comportamento retto anche sui social.

Grande Fratello: Berlusconi mette in riga i fandom

Il nuovo Grande Fratello “sarà meno social” e le pagine dei fan dovranno fare attenzione a ciò che dicono e fanno sul web. Non sono concessi litigi tra fandom, come accaduto in passato, pena la “squalifica del loro beniamino, che sia un Nip o un Vip”.

Grande Fratello: le nuove regole per i concorrenti

Sia i Vip che i Nip, inoltre, verranno squalificati se hanno “atteggiamenti o comportamenti che possono innescare una lite“. In casi come questi, i concorrenti non avranno accesso in studio. Inoltre, su MondoTv24 si legge:

“Nessuno può permettersi il lusso, da quest’anno, di non partecipare alle attività della Casa, che deve essere sempre curata e pulita. La parola d’ordine è: ordine, pulizia e rigore. Attenzione anche a mostrarsi in atteggiamenti: per le donne da gatte in calore e per gli uomini troppo latin lover che si spingono ad atteggiamenti che possano trasgredire”.

Come se non bastasse, sembra che anche il contratto dei concorrenti Vip sia stato rivisto. Quanti escono dal Grande Fratello hanno diritto ad un’intervista su un’emittente radiofonica e ad un’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin. Dulcis in fundo: la casa di Cinecittà si sta rifacendo il look. La struttura è stata ristrutturata “da cima a fondo“.