Pochi giorni dopo il caso Alex Schwazer un altro concorrente rischia la squalifica a causa di una bestemmia.

Il concorrente a rischio

Ad essere a rischio squalifica è Vittorio Menozzi, ingegnere e modello classe 2002. Il concorrente è stato immortalato in un video mentre cerca di estrarre una pentola da un mobile della cucina. Stando a ciò che si vede e si sente, sembra che il gieffino pronunci le parole: “orca m**osca”.

Tolleranza zero per le bestemmie

Tutti i concorrenti e gli spettatori sanno che vige una regola ferrea di tolleranza zero per le bestemmie pronunciate all’interno del programma.

L’utilizzo dell’espressione sfuggita a Menozzi provocò più espulsioni in una vecchia edizione del Grande Fratello, costringendo l’allora conduttrice Alessia Marcuzzi a pronunciare questo discorso: “Mediaset non accetta comportamenti dei concorrenti che, in modo volontario o involontario, offendano la sensibilità del pubblico o anche solo di una parte di esso. Chiunque, per qualsiasi motivo, incorre in espressioni blasfeme deve essere immediatamente allontanato dalla trasmissione senza eccezione alcuna.”

Procedette dunque alle eliminazioni: “Da questo momento quindi i tre concorrenti del Grande Fratello 11, coinvolti a vari livelli, in questa spiacevole vicenda non fanno più parte del programma. I concorrenti sono Pietro, Massimo e Matteo.”