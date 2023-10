Grande Fratello, Cesara Buonamici critica Beatrice: "Sembra tu sia estranea al gioco..."

Nella puntata del Grande Fratello si è accesa la miccia della tensione tra Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti della casa. Sulla questione è intervenuta anche l’opinionista Cesara Buonamici che ha criticato non poco la concorrente: “È questo il tuo carattere, o comunque ti sei messa in testa di far saltare i nervi a tutti? Perché ogni piccola cosa diventa motivo di grande contrasto“, è quanto le ha chiesto.

Cesara Buonamici, le critiche a Beatrice Luzzi: “È questo il tuo carattere?”

La replica dell’attrice a Cesara Buonamici non si è fatta attendere. A tale proposito ha osservato: “Negli ultimi giorni eravamo tutti molto sereni. Il problema è il chi: tutte queste piccole cose, che sembrano spigoli fatti da me, vengono amplificati perché alla fine sono io. Sicuramente c’è del mio, lo ammetto“. La giornalista ha poi interpellato Fiordaliso, chiedendole se Beatrice si sentisse superiore. La cantante ha replicato osservando che, secondo lei, Beatrice è una donna “spigolosa”: “Non siamo tutti contro di lei, è lei che è contro tutti”, ha evidenziato.

Signorini: “Se pensate di isolarla, ottenete l’esatto contrario”

Non ultimo il conduttore del reality, Alfonso Signorini, si è rivolto agli altri inquilini della casa, avvertendoli del fatto che isolare Beatrice non avrebbe fatto altro che rafforzarla: “Il pubblico a casa, vedendo la casa schierata contro una persona, trasforma quella persona in una vittima e scatta la protezione. Se pensate di isolarla, schierandovi in blocco contro di lei, ottenete il contrario, perché la rendete sempre più forte”.