Al debutto della nuovissima stagione del Grande Fratello mancano davvero poche settimane. Nelle ultime ore, sappiamo che lo staff di Alfonso Signorini ha chiuso il cast dei Vip, adesso tocca ai Nip.

Grande Fratello: chiuso il cast dei Vip

Lunedì 11 settembre 2023 debutterà su Canale 5 il Grande Fratello. Un’edizione completamente diversa rispetto al passato, che vedrà un cast composto da Vip e da Nip. Non solo, Pier Silvio Berlusconi ha rivoluzionato anche le regole, imponendo ad Alfonso Signorini e al suo staff regole rigide. Accanto al conduttore ci sarà una sola opinionista, Cesara Buonamici, mentre la gestione dei social dovrebbe essere affidata a Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: l’indiscrezione sul cast Vip

Stando a quanto sostiene Fanpage.it, il cast dei Vip è stato chiuso proprio nelle ultime ore. Adesso, lo staff di Alfonso Signorini dovrà concentrarsi sui Nip, ovviamente sempre rispettando le rigide regole imposte da Signorini. I vertici di Canale 5, d’altronde, sono stati chiari: “Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo“.

Grande Fratello: proseguono i casting dei Nip

Adesso che il cast Vip è chiuso, gli autori del Grande Fratello devono concentrarsi sui concorrenti Nip. Questi ultimi vengono scelti tramite i casting itineranti che si stanno svolgendo in tutta Italia e con la pubblicazione di video selfie. Se gli aspiranti gieffini superano queste due ‘prove’ vengono ricontattati dalla produzione per una videochiamata conoscitiva con lo staff di Signorini. Nel momento in cui anche la call risulta soddisfacente, il papabile concorrente viene convocato a Roma. Secondo indiscrezioni dell’ultima ora, anche il cast dei Nip si sta avviando verso la chiusura.