Brutta lite al Grande Fratello 2023 tra Claudio Roma e Fiordaliso. Il ragazzo si è scagliato contro la cantante, tirando in ballo la sua età. Gli altri concorrenti e i fan del reality si sono schierati con la gieffina.

Il gioco che gli autori del Grande Fratello hanno proposto ai concorrenti ha scatenato diverse discussioni. Tra queste ce n’è stata una che ha fatto infuriare il popolo social. Claudio Roma, deluso dal voto preso da Fiordaliso, si è scagliato contro di lei, tirando in ballo la sua età e le motivazioni per cui ha accettato di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Claudio, visibilmente agitato, ha tuonato:

“Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa , tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro”.

Fiordaliso ha replicato:

“Chi te l’ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti ?”.

A questo punto, Roma ha sganciato la frase che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello:

Il fatto che Claudio abbia tirato in ballo l’età di Fiordaliso ha sconcertato tutti i concorrenti del Grande Fratello. Il primo a intervenire è stato Massimiliano Varrese:

“Questa non è una cosa carina da dire. Non è detto che uno a 70 o 80 anni non abbia un sogno, che ne sai che lei ha avuto tutto?”.