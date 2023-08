Secondo un’indiscrezione bomba dell’ultima ora, Cristina Scuccia è stata scelta come concorrente del Grande Fratello in coppia con un frate. Dopo che è stata fatta fuori da Tale e Quale Show, l’ex suora potrebbe diventare gieffina.

Grande Fratello: Cristina Scuccia nel cast con un frate?

La nuova edizione del Grande Fratello aprirà i battenti il prossimo 11 settembre, con tante novità volute da Pier Silvio Berlusconi in persona. Il presidente di Mediaset ha deciso di rivoluzionare il reality, mettendo alla porta il trash, gli influencer e tutti i personaggi che non hanno né arte né parte. Il cast, composto sia da Vip che da Nip, sta prendendo forma e sembra che tra i tanti sia stata contattata anche Cristina Scuccia. L’ex suora dovrebbe entrare in gioco in coppia con un frate.

L’indiscrezione su Cristina Scuccia e il frate al Grande Fratello

Secondo MondoTv24, che ha ascoltato l’autore televisivo Gianluca Paganotti, Cristina è stata contattata dallo staff del Grande Fratello per diventare concorrente ‘doppio’. Al suo fianco dovrebbe esserci Frate Alfredo. “Un frate e un’ex suora potrebbero, per la prima volta, entrare nella Casa del GF“, si legge sul portale. Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, la Scuccia e il religioso dovrebbero entrare in gioco come concorrente unico.

Grande Fratello: un’edizione unica nel suo genere

La nuova edizione del Grande Fratello, almeno stando alle premesse, sarà unica nel suo genere. Pier Silvio Berlusconi ha imposto diverse regole, anche ai fan. Non si possono innescare liti, il trash deve rimanere fuori da Cinecittà e le fandom che fanno caos sui social determineranno la squalifica del proprio beniamino. Insomma, il reality dovrà essere peace & love.