Concorrente Nip del Grande Fratello 2023, Rosy Chin era molto diversa fino a qualche anno fa. Sui social si vedono diversi scatti di com’era prima e non si può evitare di notare la grandissima trasformazione.

Grande Fratello, com’era Rosy Chin prima?

Nel video di presentazione per il Grande Fratello, Rosy Chin ha raccontato di aver avuto problemi legati all’alimentazione. Questo rapporto di odio e amore con il cibo l’ha portata ad ingrassare tanto e poi a dimagrire. Ha dichiarato:

“Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico, ogni problema lo annegavo nel cibo, ero completamente differente, avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini. Avevo bisogno di rinascere, il cibo è diventato il mio più grande alleato, ho portato la mia esperienza tra due tradizioni così diverse, da creare una fusione unica”.

La trasformazione di Rosy Chin

Basta dare uno sguardo ai suoi social per vedere la grande trasformazione di Rosy Chin. La cuoca cinese ha perso 60 chili e si è anche sottoposta ad un intervento per rimuovere la pelle in eccesso. Molto probabilmente, ha ridotto anche il seno e ritoccato il viso.



Rosy Chin oggi: come si mantiene in forma?

Al Grande Fratello, Rosy Chin ha ammesso che si mantiene in forma mangiando pochissimo, “come un uccellino“. Per il momento, non sembra una grande fan dell’attività fisica, ma non abbiamo conferme. Di certo, la trasformazione è incredibile: guardando gli scatti del passato si fa quasi fatica a riconoscerla.