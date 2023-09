Giuseppe Garibaldi ha commesso uno scivolone che potrebbe costargli la permanenza al Grande Fratello. Il simpatico bidello calabrese ha bestemmiato: per la stessa imprecazione Stefano Bettarini venne fatto fuori da una vecchia edizione del reality.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi ha bestemmiato

C’è gran fermento tra i fan del Grande Fratello 2023. Giuseppe Garibaldi, considerato uno dei concorrenti Nip più apprezzati, ha commesso uno scivolone che potrebbe costargli la squalifica. Il bidello calabrese ha bestemmiato, utilizzando un intercalare che, tempo fa, è costata la cacciata a Stefano Bettarini.

La bestemmia di Garibaldi è la stessa di Bettarini

Garibaldi ha bestemmiato inconsapevolmente, mentre stava parlando con altri concorrenti del Grande Fratello. Giuseppe ha utilizzato le stesse parole che costarono la squalifica a Bettarini, ovviamente in dialetto calabrese. Si coglie chiaramente la parola “mannaia“, ossia mannaggia.

La reazione dei fan del Grande Fratello

Il video che ritrae Garibaldi mentre bestemmia è diventato virale in un lampo. In molti chiedono la sua cacciata, mentre altri sperano in una grazia. I fan sono equamente divisi, per cui non sappiamo quale sarà la decisione finale del Grande Fratello. “Eeeee altro che intercalare qui si parla di bestemmia!! Spiace, ma se ne deve parlare perché hanno accusato per giorni l’ingegnere per il nulla quando qui ci sono le prove evidenti!“, ha scritto un utente su Twitter.