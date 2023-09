I fan del Grande Fratello sono in subbuglio a causa di uno strano rimprovero di Rosy Chin a Giuseppe Garibaldi. I seguaci del reality più spiato d’Italia si sono schierati con il bidello e hanno condannato il comportamento della cuoca cinese.

Grande Fratello: Garibaldi rimproverato da Rosy

Lunedì 11 settembre ha aperto i battenti il Grande Fratello 2023. A distanza di una settimana, i concorrenti stanno pian piano entrando nel vivo del reality, mostrando anche i loro caratteri. Nelle ultime ore, a far discutere è stato uno strano rimprovero che Rosy Chin ha rivolto a Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, solo per aver rifiutato il sushi, si è ritrovato al centro di un monologo sull’integrazione.

Garibaldi e Rosy: il sushi diventa integrazione

“A me il sushi non piace, quindi, non lo mangio“, ha candidamente ammesso Garibaldi. Rosy, che da brava chef dovrebbe comprendere i gusti di una persona, ha rimproverato Giuseppe tirando in ballo l’integrazione. La Chin, prendendo il volto del coinquilino tra le mani, ha dichiarato:

“Guardami, cerchiamo di togliere questo pallino dalla tua testa, il ricordo traumatico che hai del sushi e del pesce crudo. Qui stiamo per dare un bellissimo esempio di integrazione tra culture, io metto insieme gli ingredienti e mescolo nel sushi tutto ciò che una persona mangia singolarmente nel piatto, non c’è niente di diverso. Anche chi ha avuto un trauma può superarlo. Se non vuoi, però, ti faccio un po’ di salmone a parte perché un trauma non può diventare una violenza“.

Grande Fratello: i fan si schierano con Garibaldi

I fan del Grande Fratello si sono schierati in massa dalla parte di Garibaldi. Possibile che anche una pietanza debba diventare integrazione? Non si è più liberi di esprimere le proprie preferenze? Non a caso, su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Mamma mia che pesantezza… ma perché?“, o ancora “Ma com’è arrivata a parlare di violenza e traumi, partendo dal sushi?“, oppure “Come rendere complicate le cose senza che lo siano“.