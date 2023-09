Grande Fratello, Giselda "cambia voce" durante la lite con Beatrice: il video dimostra che la concorrente non è tanto ingenua come sembra.

Ancor prima di iniziare la sua avventura al Grande Fratello 2023, Giselda Torresan aveva già attirato parecchie curiosità e altrettanti dubbi. Dopo l’ultima puntata del reality, le perplessità su di lei sono aumentate ancora di più: la gieffina cambia voce?

Grande Fratello: Giselda “cambia voce” durante la lite con Beatrice

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, Giselda Torresan ha ricevuto diverse batoste. In primis ha perso al televoto per il preferito contro Beatrice Luzzi, cosa che l’ha fatta finire in lacrime. Poi, ha avuto una lite proprio con l’attrice, che ha scelto di mandarla direttamente in nomination: “Le ho dato molto ascolto, l’ho protetta e stimata. Le ho regalato dei vestiti. Mi ha nominata come ipocrita. Ho trovato la sua votazione incomprensibile e grande ingratitudine. L’ho sentita lontana e si è legata a Rosy“. Queste parole hanno fatto andare su tutte le furie Giselda che, durante la discussione, è arrivata perfino a cambiare voce.

Giselda Torresan è un bluff?

Ad aver fatto infuriare Giselda è stata soprattutto la frase di Beatrice sui vestiti. La Torresan sostiene che la Luzzi le abbia prestato un solo abito, che lei ha indossato una volta e ha tenuto da parte per utilizzarlo in un’altra occasione. Non ha mai pensato che fosse un regalo ed è disposta a renderglielo in ogni momento. Queste dichiarazioni, però, sono state fatte con un tono di voce molto, molto diverso rispetto al solito. Il culmine del cambio tonalità è stato raggiunto quando ha pronunciato: “Te li regalo io i vestiti“.

GF: Giselda Torresan è uscita allo scoperto

I fan del Grande Fratello non hanno alcun dubbio: Giselda è finalmente uscita allo scoperto. La Torresan non è così ingenua come ha voluto far credere, anzi. Come sottolineato dalla stessa Rosy Chin è “furba, molto furba”.