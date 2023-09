Attimi di confessione al Grande Fratello per Giselda Torresan. L’operaia turnista con la passione per la montagna ha confessato di essere stata vittima di bullismo.

Grande Fratello: Giselda Torresan vittima di bullismo

Giselda Torresan continua ad attirare l’attenzione dei fan del Grande Fratello 2023. La ragazza, parlando con Rosy Chin, ha confessato di essere stata vittima di bullismo. Quando era una ragazzina è stata presa in giro per un dettaglio fisico ed è stata emarginata. E’ anche per questo che oggi non ha paura della solitudine.

Grande Fratello: il rapporto di Giselda con la solitudine

Giselda ha raccontato:

“Quando sto da sola per me è vita, felicità. È un sentimento di gioia. Per me è più difficile stare in una casa con tante persone, arrivo da un altro mondo, che non è uguale a questo. Io sono tutta velocità, sono un vulcano di energia fisica”.

Rosy, invece, teme la solitudine: “Mi fa paura stare sola, penso che in gruppo ci sia più forza ed energia“. La Torresan ha così spiegato alla coinquilina di essersi abituata alla solitudine a causa del bullismo.

Il racconto di Giselda Torresan

Giselda ha dichiarato:

“Io mi sono abituata a stare anche da sola, in gruppo sono tutti amici ma alla fine nessuno lo è. A scuola mi prendevano in giro, stavo in un angolo, mi dicevano che avevo i denti storti, mi chiamavano castoro. Ho sofferto per queste cose, ma sono diventata ancora più forte. Anche io ho avuto problemi alimentari, mi abbuffavo, poi mangiavo solo biscotti per pranzo quando andavo alle superiori”.

Rosy, colpita dal suo racconto, ha confessato di comprenderla pienamente perché anche lei è stata vittima di bullismo.