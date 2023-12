Beatrice Luzzi ha raccontato che nella notte della vigilia di Natale sarebbe scoppiato un putiferio nella casa del Grande Fatello. L’attrice stava parlando con Giuseppe Garibaldi, ma durante la conversazione gli animi si sarebbero scaldati finché il calabrese non ha colpito il muro con un pugno, facendosi male alla mano.

Grande Fratello, pugno al muro nella notte: cosa è successo

A raccontare l’accaduto è stata proprio la Luzzi che ha fatto una rivelazione nel corso della mattinata. “Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito“ – dice l’attrice riferendosi alle rivelazioni sul burattinaio del Grande Fratello – “Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. Mo è colpa mia se si è fatto male? Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io“. La spiegazione della Luzzi non lascia spazio a dubbi su quanto successo: “Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?! La sceneggiata l’ha fatta lui. Quando beve… lui ha sempre fatto così, ha fatto di tutto. Volete che vi faccia l’elenco delle cose che ha detto e fatto in questi mesi qui dentro?“.

Grande Fratello, pugno al muro nella notte: la conferma

Anche Fiordaliso ha confermato quanto successo la notte scorsa: “Sì del pugno è vero. Però guarda Bea, io non l’ho mai detto e non lo penso nemmeno che ci sia un burattinaio qui dentro. Qui non ci sono dei burattinai e non sono d’accordo. Lui però si è spaccato la mano. Poi ovvio ch eè colpa di Giuseppe. Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua?!”. Purtroppo, con le registrazioni chiuse alle 2 di notte, la scena non è stata mostrata in diretta.