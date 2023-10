Grande Fratello, Grecia criticata dagli altri inquilini. L'attrice: "Difendo la verità"

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 5 ottobre, sono stati accesi i riflettori sullo scontro che c’è stato nei giorni scorsi tra l’atleta Alex Schwazer e l’attrice Grecia Colmenares. Lo sportivo aveva detto con tono aggressivo all’attrice di stare zitta. Grecia è stata inoltre bersagliata dalle critiche da parte degli altri inquilini.

Grande Fratello, si torna a parlare di Alex e Grecia. L’atleta: “Non mi faceva parlare”

Proprio in merito alla lite che c’è stata tra i due inquilini in settimana, Alex ha spiegato di sentirsi in quei momenti stanco e che faticava a parlare: “Volevo solo dire la mia ma non sono riuscito a inserirmi. Non mi faceva parlare, ho preferito andarmene”. Grecia, d’altro canto, ha spiegato: “Difendo la verità, in questo soy una leona“.

Le critiche degli altri inquilini: “Cerco di stare nel gruppo”

Nel frattempo non sono mancate le critiche nei confronti degli altri inquilini della casa. Una volta mostrato il filmato, Grecia ha dichiarato di non aver preso bene il fatto di ricevere molte magliette nel gioco dei “panni sporchi”. Ad un certo punto Cesara Buonamici ha chiesto all’attrice chi non sopportasse tra gli inquilini della casa. L’attrice ha risposto Rosy Chin. Quest’ultima ha replicato: “Non si riesce a interagire con lei”.