Grande Fratello, Grecia in lacrime per Beatrice: "E' sola, mi sento in colpa"

Grande Fratello, Grecia in lacrime per Beatrice: l'attrice venezuelana si sente in colpa nei confronti della collega.

Attimi di sconforto per Grecia Colmenares al Grande Fratello. L’attrice di soap è finita in lacrime per Beatrice Luzzi e si è detta pentita di averla lasciata da sola. Finalmente un po’ di sana solidarietà tra donne.

Grande Fratello: Grecia in lacrime per Beatrice

Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, i concorrenti si sono ritrovati divisi in due. Una parte di loro è rimasta in Casa, mentre l’altra è finita nel tugurio. In quest’ultimo gruppo c’è Grecia Colmenares che, nelle scorse ore, è finita in lacrime per Beatrice Luzzi, inquilina del loft di lusso.

L’incontro tra Grecia e Beatrice

Dopo averli separati per un giorno, il Grande Fratello ha deciso di far ricontrare i concorrenti delle due fazioni attraverso una grata. Grecia e Beatrice, che nella Casa avevano un buon rapporto, si sono subito avvicinate e hanno iniziato a parlare di quanto accaduto nell’ultima puntata del reality. La Luzzi è sempre più attaccata e la Colmenares si è detta dispiaciuta per questo. La chiacchierata si è conclusa con l’attrice romana che ha ammesso di sentirsi molto sola e di avvertire una grande mancanza della collega venezuelana.

Le lacrime di Grecia Colmenares

Dopo aver salutato l’amica, Grecia si è rifugiata in camera ed è finita in lacrime. Soltanto Giuseppe Garibaldi si è avvicinata a lei per sapere il motivo della sua commozione. La Colmenares, tra i singhiozzi, ha ammesso:

“Beatrice mi ha detto che si sente molto sola e io mi sento in colpa perché, invece, mi trovo bene in questo gruppo. Mi dispiace che se la stia vivendo in questo modo”.