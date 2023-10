Grande Fratello, Grecia incontra il figlio che non vede da anni: "Incredibile quello che sta succedendo"

Grande Fratello, Grecia incontra il figlio che non vede da anni: "Incredibile...

Per Grecia Colmenares è arrivata la sorpresa più bella. Il figlio Gianfranco è venuto a trovarlo e il loro è stato un incontro molto intenso.

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 ottobre c’è stato spazio per un momento particolarmente emozionante. L’attrice di telenovelas Grecia Colmenares ha potuto rivedere il figlio Gianfranco. Madre e figlio non si vedevano da ben 4 anni e il loro incontro è stato tanto dolce quanto intenso.