Grande Fratello, Heidi rifiuta Massimiliano: Alex la colpevolizza

Heidi Baci ha chiarito per l’ennesima volta di non essere interessata a Massimiliano Varrese. L’attore non l’ha presa bene e Alex Schwazer ha colpevolizzato la 25enne per il palo. I fan del Grande Fratello sono allibiti.

Nei primi giorni al Grande Fratello 2023, Heidi Baci e Massimiliano Varrese si sono avvicinati. Ad un certo punto, però, la 25enne si è distaccata ammettendo candidamente di non volersi buttare in una relazione con lui per diversi motivi: ha 50 anni e una figlia. La ragazza non vuole intraprendere una storia tanto impegnativa e si è perfino scusata con l’attore se gli ha fatto credere altro. Varrese è entrato in modalità vittima e Alex Schwazer ha preso le sue difese, colpevolizzando Heidi.

Heidi ha tutto il diritto di dare un palo a Massimiliano

Alex, confrontandosi con Heidi, ha pontificato:

“Massimiliano ha tutto il diritto di essere arrabbiato. Pensi di essere stata chiara con lui in tugurio? No, almeno nei gesti. Poi non dovevi rispondere in diretta al suo posto quando gli hanno chiesto se è innamorato. Non dovevi farlo perché in diretta, poi potevi uscire con più eleganza. Il no secco lo dici qui, non in diretta. Capisci perché è arrabbiato? Non va bene che adesso che è arrabbiato e tutti dicono che è così perché lui è una persona che è sempre arrabbiata. C’è un motivo e si capisce”.

Anche se il discorso di Alex potrebbe, in parte, essere giusto, visto che Massimiliano è arrabbiato per un motivo e non carattere, è sbagliato il modo in cui ha cercato di colpevolizzare Heidi. Una donna, a prescindere dall’età, ha tutto il diritto di dire “No” ad una persona e non deve mai, mai, essere giudicata o colpevolizzata per questo.

Il sermone di Alex fa infuriare i fan del Grande Fratello

Il sermone di Alex ad Heidi in difesa di Massimiliano ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello. Su Twitter piovono commenti che suonano così: “Se una donna dice no è no… Questo forzare è peggio di una bestemmia. Questo forzare è come una forma di violenza si chiama pressione psicologica. Questo forzare è inaccettabile. Se una donna dice no è no“, oppure “Colpevolizzare e far sentire in colpa una donna solamente per aver detto di no (ripetute volte) alle avance di un uomo che non le piace, Alex ritornatene sul tapis roulant“.