Grande Fratello, Heidi su Massimiliano: "Non mi piaci, c'è della simpatia..."

I rapporti tra i due inquilini del Grande Fratello. Heidi Baci e Massimiliano Varrese sono arrivati ad una nuova fase. Heidi è stata chiamata in Mystery Room. Qui le è stato mostrato un filmato nel quale l’inquilino ha affermato: “Se il cuore comanda in quella direzione non si può fermare, no?”. Heidi ha ammesso di provare della simpatia per Varrese.