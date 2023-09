Grande Fratello, i concorrenti criticano Giselda per il suo non "curarsi": i fan si schierano con la Torresan.

Una nuova polemica ha investito i concorrenti del Grande Fratello 2023. Alcuni gieffini hanno criticato Giselda Torresan con parole poco carine, che hanno fatto infuriare i fan dell’influencer che ama la montagna.

Grande Fratello: i concorrenti criticano Giselda

Giselda Torresan è una dei concorrenti Nip del Grande Fratello. Anche se sul suo conto ci sono molti dubbi, i fan la stanno comunque apprezzando. E’ proprio per questo che si sono infuriati nel vedere alcune concorrenti criticare la ragazza con parole poco carine. Anita, Letizia e Fiordaliso, senza giri di parole, le hanno detto che si deve “curare di più“.

Le critiche a Giselda Torresan

Le critiche sono arrivate mentre Giselda si stava facendo pettinare da Anita. “Oh Maria, ma tu che hai fatto qua?“, ha chiesto la Olivieri alla Torresan sconvolta da un nodo nei suoi capelli. L’influencer amante della montagna ha spiegato di essersi lavata la chioma sotto la doccia senza pettinarsi. A questo punto, Fiordaliso ha tuonato:

“Cioè, sei veramente… sei veramente… ti devi un po’ truccare dai, e anche curare un po’… Ma una punta eh…”.

I fan si schierano con Giselda Torresan

“Abbastanza snervante questo dover sempre giudicare e cambiare Giselda dicendole di truccarsi o curarsi mettendoci mano con questi toni sconvolti, mamma mia“, ha scritto uno dei tanti fan in difesa di Giselda. In effetti, nel 2023 una persona dovrebbe essere libera di curarsi come vuole. Non truccarsi non equivale a non aver cura della propria persona.