Grande Fratello, i concorrenti Nip non hanno fatto i provini? La frase di Lorenzo il calzolaio non passa inosservata.

Lunedì 11 settembre 2023 è partito il Grande Fratello 2023 e, a distanza di qualche ora dal taglio del nastro, sono già nate le prime polemiche. Una di queste vede al centro della scena i concorrenti Nip che, a quanto pare, non hanno fatto i provini.

Grande Fratello: i concorrenti Nip non hanno fatto i provini?

La nuova edizione del Grande Fratello ha ufficialmente aperto i battenti e sono già arrivate le prime polemiche. Ad alimentarle, ovviamente, è il popolo social, che riesce a captare anche le frasi pronunciate con un filo di voce. Un concorrente Nip, ovvero Lorenzo il calzolaio, ha parlato dei provini e dalle sue parole si coglie che quanti sono stati scelti non hanno sostenuto nessun casting.

Grande Fratello: le parole del calzolaio sono ambigue

Stando a quanto dichiarato da Lorenzo, i concorrenti Nip non hanno sostenuto i provini, ma sono stati contattati direttamente dalla produzione del Grande Fratello. Alice sembra essere d’accordo con lui, mentre gli altri concorrenti hanno giustamente ignorato il discorso. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Grande Fratello: i provini ci sono stati o no?

Al momento, non sappiamo quale sia la realtà dei fatti, ma una riflessione è d’obbligo. Se la produzione non ha fatto i provini ai concorrenti Nip significa che non erano personaggi del tutto sconosciuti. In caso contrario, almeno ci dovrebbe essere stata una richiesta di partecipazione dai diretti interessati. Va bene che il Grande Fratello è ‘onnisciente e onnipresente’, ma non esageriamo.