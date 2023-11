Grande Fratello, il rapporto complicato di Rosy Chin con i genitori: "Sono scappata di casa"

Nella puntata del Grande Fratello c'è stato spazio per le emozioni. Rosy Chin ha parlato dell'infanzia e di come ha vissuto il legame con i genitori.

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 27 novembre c’è stato spazio per le emozioni. La cuoca e food blogger Rosy Chin ha incontrato la sua famiglia e l’incontro è stato commovente come pochi. Il rapporto tra Rosy e i suoi familiari non è stato tuttavia facile, tanto da aver scelto, ad un certo punto di voler andare via di casa.

Grande Fratello, Rosy Chin parla del difficile rapporto avuto con i genitori

Rosy ha dichiarato in particolare non essersi mai sentita “La bambina di papà”, spiegando anche: “Noi partiamo da una cultura molto forte e abbiamo una generazione diversa; io sento e patisco molto questa cultura. Anche il modo di essere cresciuto dei miei genitori dai miei nonni è diverso, anche se mio fratello è stato più privilegiato e tutto veniva naturale”.

Il messaggio del fratello Davide: “Abbiamo avuto un’infanzia difficile”

Tra le persone che sono arrivate nella casa c’era anche il fratello Davide che ha voluto dare alla sorella tutto il suo sostegno: “Abbiamo avuto un’infanzia difficile, ma siamo sempre stati in competizione. Eccoci qua. Hai scelto di intraprendere questa avventura, ora goditela, ricordati sempre che è solo un gioco, quindi gioca, divertiti e facci divertire. Non avere paura di sbagliare. Sbagliare è umano. Ti voglio un mondo di bene”.