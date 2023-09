I fan del Grande Fratello gridano alla congiura. Nella giornata di domenica 17 settembre 2023, i concorrenti del tugurio sono stati censurati per oltre due ore. Perché gli autori hanno fatto questa scelta?

Grande Fratello: il tugurio è stato censurato per due ore

Nella giornata di domenica 17 settembre 2023, i concorrenti del tugurio del Grande Fratello sono stati censurati per oltre due ore. Una decisione che ha lasciato senza parole i fan del reality più spiato d’Italia, soprattutto perché il blocco è scattato dopo che Claudio Roma si è scagliato contro Alfonso Signorini.

Perché il tugurio è stato censurato per due ore?

Al momento, non sappiamo perché il tugurio sia stato censurato per oltre due ore. Sui social, la teoria che va per la maggiore riguarda le dichiarazioni di Claudio. Pare, infatti, che il blocco sia scattato proprio dopo la diffusione sui social della sua invettiva contro Signorini. Non solo, sembra che Roma abbia anche bestemmiato.

Grande Fratello: i concorrenti del tugurio preoccupati

A dare man forte alla teoria dei fan sulla censura del tugurio c’è anche l’atmosfera che si respira nella casa ‘brutta’ del Grande Fratello. Claudio è ancora concorrente, ma è apparso parecchio infastidito. “Ogni volta che parla scatta la censura“, commentano gli utenti su Twitter. Inoltre, sembra che gli altri tuguriati si siano detti preoccupati per la diretta di lunedì 18 settembre.