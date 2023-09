Grande Fratello, inciampo in diretta per Signorini: "Mi stavo per ammazzare"

Grande Fratello, inciampo in diretta per Signorini: "Mi stavo per ammazzare"

Per Alfonso Signorini, all’inizio della puntata del 21 settembre, c’è stato un piccolo incidente di percorso. Il conduttore è inciampato in diretta: “Buonasera, buonasera soprattutto agli amici a casa […] Mi stavo ammazzando…”, ha esordito.

Grande Fratello, Alfonso Signorini rischia di cadere: cosa è successo

Il fatto è avvenuto nei primi momenti della nuova puntata del Grande Fratello. Il conduttore dopo aver rischiato di cadere davanti alla platea di telespettatori, è riuscito comunque a riprendersi in men che non si dica e ad entrare nel vivo della puntata. Ha anticipato, come di consueto le dinamiche che sarebbero entrate in gioco in questa lunga puntata. Tutto è rientrato dunque nella norma: “Entriamo subito nel cuore del programma perché da ieri sera nella casa del Grande Fratello tutto è cambiato…E’ bastato un semplice gioco della verità per far saltare le maschere per la prima volta fra i vari inquilini…”

La gaffe sulla new entry Rebecca Staffelli

Nel frattempo, ha catturato l’attenzione anche la gaffe che Signorini ha pronunciato nei confronti di Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli e che nell’edizione di quest’anno è diventata inviata dei social, ruolo ricoperto in precedenza da Giulia Salemi: “Un carissimo saluto a Cesara Buanamici e alla nostra V…Stavo dicendo Valeria Staffelli, no…”