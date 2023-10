Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Jill Cooper è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. La sportiva dovrebbe entrare nella Casa lunedì 16 ottobre.

Grande Fratello: Jill Cooper nuova concorrente

Stando a quanto sostiene Davide Maggio, Jill Cooper è una nuova concorrente del Grande Fratello. Nell’ultima puntata del reality più spiato d’Italia, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi personaggi e pare proprio che la sportiva sia una di loro.

L’indiscrezione su Jill Cooper

L’indiscrezione su Jill Cooper recita:

“Nella casa c’è già stata ma solo per ‘lavoro’. Nella puntata di lunedì prossimo, la personal trainer varcherà la porta rossa”.

Personaggio molto amato, in passato Jill è entrata più volte nella Casa del Grande Fratello per fare lezione di fitness ai concorrenti.

Grande Fratello: chi saranno i nuovi concorrenti?

Oltre a Jill Cooper, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023 ci dovrebbero essere anche: il giornalista Giampiero Mughini, l’attrice Jane Alexander e la cantante Rosanna Fiorello. E’ bene sottolineare che Alfonso Signorini e il suo staff hanno ufficializzato solo la presenza di Mughini e, in parte, quella di Jane. Gli altri due nomi sono venuti a galla solo tramite indiscrezioni, quindi non possono essere letti come confermati. Per avere qualche certezza non possiamo fare altro che attendere la puntata di lunedì 16 ottobre.