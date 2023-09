Gaffe imbarazzante da parte di Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Il conduttore è stato salvato in calcio d’angolo da Cesara Buonamici, che ha tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi.

Grande Fratello: la gaffe di Alfonso Signorini imbarazza lo studio

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha commesso una gaffe clamorosa. Oltre ad aver sbagliato i nomi di concorrenti e ospiti, il conduttore è scivolato sul “punto G“. Procediamo con ordine. Il tutto è accaduto quando i gieffini della Casa e quelli del tugurio si sono dovuti scontrare per giocarsi la permanenza nel loft di lusso. Ad un certo punto, Paolo Menozzi si è reso conto di non poter portare a termine la sfida per un errore dello staff di Signorini.

L’errore del Grande Fratello provoca lo scivolone di Signorini

I concorrenti sono stati chiamati a tuffarsi in piscina per cercare le lettere utili a comporre la parola tugurio. Ad un certo punto, Paolo si è reso conto che mancava la lettera G e Alfonso è stato costretto ad interrompere la prova. E’ a questo punto che è andata in scena la gaffe di Signorini:

“Dobbiamo risolvere il mistero del punto G“.

Il conduttore si è subito reso conto dello scivolone, per cui ha aggiunto: “Sarò licenziato!“.

L’intervento di Cesara Buonamici

Davanti alla gaffe imbarazzante di Signorini, Cesara Buonamici si è vista costretta ad intervenire. L’opinionista ha esclamato:

“Ti do l’immunità da Pier Silvio”.

Questa battuta ha salvato la situazione, distogliendo l’attenzione del pubblico. Per quanto riguarda la sfida, il “punto G” è stato risolto con l’estrazione.