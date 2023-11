Beatrice Luzzi ha fatto nelle scorse ore la più bella delle dediche destinata ad una persona davvero speciale della sua vita. Ha così scelto quindi di guardare davanti alle telecamere e di pronunciare un lungo pensiero. Era da sola e l’effetto è stato quello di una specie di monologo. Il motivo è stato ben preciso: era il compleanno del figlio Elia. “Auguri, cucciolo. Tu e Valentino siete l’unica cosa importante della mia vita…”, sono state le parole che hanno commosso gli spettatori da casa.

Grande Fratello, la commovente dedica di Beatrice Luzzi: “Ti amo con tutta me stessa”

Nel fare gli auguri di buon compleanno al figlio, Beatrice Luzzi ha ricordato quando è venuto al mondo, in un giorno piovoso. Le sue parole sono riuscite ad evocare tutto l’amore che solo una mamma ha saputo dare: “Sono pazza di te, Eli, ti auguro il compleanno più bello del mondo. Ti amo con tutta me stessa. Mi ricordo il giorno dopo che sei nato. Pioveva a dirotto a Roma, quando sei nato. Tutto era chiuso, ma io mi innamorai di te per sempre, amore. Ti auguro un compleanno bellissimo, anche senza di me, ma tornerò e sarà tutto come prima, sarò sempre la stessa. Sempre tutta per voi”.

L’incontro con i figli durante la diretta

Qualche settimana fa, Beatrice Luzzi aveva potuto incontrare i figli all’interno della casa. L’emozione è stata tantissima. Il maggiore dei figli Valentino, ha guardato dritto negli occhi la mamma e l’ha rasserenata: “Noi stiamo benissimo a casa stiamo da Dio, te sei bellissima e bravissima. Vediamo la nostra mamma ogni giorno, la tv è sempre accesa e siamo fierissimi di te, continua così tieni duro, ti prego”. Anche il più piccolo, Elia ha preso la parola e ha rassicurato la mamma: “Non ti devi preoccupare per noi, papà è fiero di te, non devi essere triste. Tutti ti amano, tutti”.