Grande Fratello, Letizia e la relazione con una donna: scatta la censura

Il Grande Fratello 2023 è diventato super bacchettone. Nelle ultime ore è arrivato perfino a silenziare un discorso di Letizia Petris. La censura è scattata perché la gieffina stava raccontando della sua relazione con una donna.

Ancora una censura al Grande Fratello 2023, ma questa volta per un motivo assurdo. Letizia Petris stava raccontando ad alcune compagne d’avventura della sua relazione con una donna e la regia ha deciso di silenziare il suo discorso, facendo ascoltare ai telespettatori solo sprazzi di quella che poteva essere una discussione interessante.

Letizia era con Samira Lui, che le ha chiesto di raccontarle della sua relazione con una donna. Appena la Petris ha iniziato a parlare è scattata la censura. La regia è rimasta per un po’ fissa su di loro, togliendo l’audio, poi l’ha rimesso per poi tornare a silenziare la discussione. “È tomboy”, ha affermato la gieffina riferendosi all’ex fidanzata.

Tra una censura e l’altra, questo è il racconto di Letizia sulla sua relazione con una donna:

“Io ero uscita da una relazione stra tossica, orripilante, orribile. Mi aveva destabilizzato la vita. Ero in questo bar che facevo le foto e vedo questa ragazza che mi faceva delle avance. Io in quel momento proprio… Lei poi si metteva seduta in un modo… girava la sedia, si metteva a cavalcioni e mi guardava così. Mi ha proprio puntata. Io ingenua proprio. Io non avevo mai avuto pensieri per una donna. A me piacevano molto gli uomini… Avevo 18 anni…”.