Nuovo caso di bestemmia al Grande Fratello 2023. Questa volta al centro del mirino è finita Letizia Petris, che secondo i telespettatori più attenti si è lasciata scappare un’imprecazione.

Grande Fratello 2023: Letizia Petris ha bestemmiato?

Negli anni il Grande Fratello è cambiato molto, ma una squalifica presente fin dalla primissima edizione, sia nella versione Vip che Nip, non è mai stata messa in discussione: quella per bestemmia. Nelle ultime ore, ad essere finita sotto la lente d’ingrandimento è Letizia Petris. Secondo i telespettatori più attenti, la gieffina si è lasciata scappare un’imprecazione.

Perché Letizia Petris ha bestemmiato?

Sembra che Letizia abbia bestemmiato mentre si stava lamentando con i compagni del Grande Fratello perché qualcuno l’avrebbe presa in giro. I tuguriati hanno negato, ma la Petris ha continuato a sostenere la sua posizione. Lo sfogo della gieffina, quindi, è terminato con un’imprecazione. Questo, almeno, quello che sostengono i telespettatori più attenti.

Letizia Petris verso la squalifica dal Grande Fratello?

Letizia ha davvero bestemmiato? Al momento non possiamo affermarlo con certezza. Di certo, lo staff del Grande Fratello sta valutando attentamente l’audio della concorrente, in modo da prendere una decisione su una eventuale squalifica. L’annuncio, laddove la Petris avesse davvero commesso questo scivolone, verrà dato nel corso della diretta di lunedì 2 ottobre 2023.