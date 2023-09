Grande Fratello, l’hashtag ufficiale non finisce in tendenza: vola quello s...

Grande Fratello: l’hashtag ufficiale non finisce in tendenza, mentre quello spagnolo con Oriana Marzoli vola.

La terza puntata del Grande Fratello 2023 non ha regalato grandi soddisfazioni. L’hashtag ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini non è riuscito a finire in tendenza, mentre quello spagnolo, dove c’è Oriana Marzoli, si è imposto.

La nuova edizione del Grande Fratello, anche se è iniziata da poco, non riesce ad entusiasmare troppo il popolo dei social. Nel corso della terza puntata, la sorpresa fatta ad Alex Schwazer e le prime dinamiche tra i concorrenti non sono bastati a far finire in tendenza l’hashtag ufficiale del reality.

Il GF Vip spagnolo batte il Grande Fratello nostrano

Al contrario, l’hashtag ufficiale del Grande Fratello Vip spagnolo, dove in gioco c’è Oriana Marzoli, è finito in tendenza. Sarà merito delle dichiarazioni della simpatica venezuelana? La ragazza ha rivelato che Daniele Dal Moro le ha chiesto di sposarlo. Alfonso Signorini, visti i risultati, si starà mangiando i gomiti? A quanto pare, il trash dello scorso anno, lo stesso che lui e Mediaset hanno condannato, piace di più.

Grande Fratello: gli ascolti della terza puntata

Non solo l’hashtag che non è finito il tendenza, il Grande Fratello 2023 deve fare i conti anche con ascolti non soddisfacenti. La terza puntata del reality di Alfonso Signorini ha registrato uno share del 18%, con 2.199.000 spettatori (Night a 953.000 e il 26.7%, Live a 571.000 e il 19.4%).