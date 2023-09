A causa di uno scherzo notturno, gli animi dei concorrenti del Grande Fratello si sono accesi. Il clima di peace & love dei primi giorni sembra ormai un lontano ricordo.

Grande Fratello: lo scherzo notturno scatena il caos

Il Grande Fratello non va più in onda di notte, per cui i telespettatori non hanno potuto assistere allo scherzo andato in scena tra le 3 e le 9 del mattino. I fan del reality più spiato d’Italia sono stati informati dell’accaduto dai concorrenti stessi, che si sono ritrovati a discutere proprio di quanto successo nel loft di Cinecittà a telecamere spente.

Grande Fratello: Grecia Colmenares fa infuriare i concorrenti

A dare vita allo scherzo notturno è stata Grecia Colmenares. Stando agli sfoghi dei concorrenti, l’attrice ha iniziato a urlare senza un motivo ben preciso, solo per divertimento e fregandosene dei gieffini che dormivano. All’indomani, Alex Schwazer ha chiesto ai coinquilini una specie di riunione in modo da chiarire che gli scherzi non vanno fatti di notte, ma solo di giorno. Grecia, di tutta risposta, ha sottolineato che i suoi compagni d’avventura stanno “facendo tanto rumore per nulla” solo perché si avvicina la puntata del Grande Fratello.

no praticamente noi ci siamo persi la topazia che stava fingendo di dormire e poi è saltata in aria facendo saltare in aria pure letizia che si era avvicinata e tutti gli altri che si sono svegliati, boh, il senso del reality persopic.twitter.com/GTKnI5vd9a — Paola. (@Iperborea_) September 17, 2023

Lo sfogo dei concorrenti

Quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello non hanno gradito lo scherzo notturno di Grecia. Angelica, sfogandosi con Alex, ha dichiarato:

“Mi ero appena addormentata, sono cose che danno fastidio a tutti. Lei era sveglia, ha visto che c’erano Letizia e Rosy che camminavano in punta di piedi, e lei credeva volessero fare uno scherzo. Però, camminavano così per vedere se lei dormiva e stavano andando da Anita. Ma non per fare lo scherzo, ma per non fare confusione. E quindi ha fatto lo scherzo”.

In tutto ciò, Grecia ha scaricato la colpa dello scherzo ad Anita, Rosy, Samira e Letizia ed è nata una piccola discussione. Di certo, nella prossima puntata del Grande Fratello, Signorini chiarirà la faccenda.