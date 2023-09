Anche se ancora non sono entrati nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Remotti e Anita Olivieri si sono già fatti un’idea su Grecia Colmenares. I due abitanti del tugurio si sono sbilanciati sull’attrice, definendola “fuori dal coro“.

Grecia Colmenares ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello nel tugurio, ma la sua permanenza nella parte brutta della Casa è durata giusto qualche ora. Lorenzo Remotti e Anita Olivieri, invece, sono rimasti a vivere nella zona meno ospitale di Cinecittà. Nonostante tutto, i “tuguriati” si sono già fatti un’idea sull’attrice venezuelana. “È un po’ fuori dal coro“, ha esordito Giuseppe Garibaldi.

Grazie all’assist di Garibaldi, Anita ha detto la sua. Secondo la Olivieri, Grecia non si sente a suo agio nella Casa e sta provando a costruirsi un personaggio solo per essere apprezzata dagli altri. Ha dichiarato:

“Si vede che ci vuole provare. Si vede che lei vuole essere nel coro ma ha già capito di essere fuori. Mi sembra proprio fuori dal coro. Io ho un po’ di impressioni, ma voglio vedere. Secondo me lei si è resa conto. Vuole fare questa cosa, ma non accetta il fatto che non è fatta per quella cosa. Non è totalmente lei perché deve adattarsi. Io ho visto una cosa che vi dirò più avanti…”.