Lorenzo Remotti, il calzolaio del Grande Fratello, ha commesso una gaffe nel corso della prima notte nella Casa più spiata d’Italia. Il concorrente ha svelato un dettaglio sul contratto.

Grande Fratello: Lorenzo svela un dettaglio sul contratto

Poco prima dell’interruzione notturna della diretta del Grande Fratello, Lorenzo Remotti ha commesso uno scivolone. Il calzolaio è finito nel tugurio e ha iniziato a parlare dei provini per entrare nella Casa più spiata d’Italia, facendo intendere che non tutti i concorrenti li hanno fatti. L’unica che ha dato seguito al suo discorso è stata Anita Oliveri, che ha fatto capire di essere stata contattata. A questo punto, Lorenzo ha svelato un dettaglio sul contratto.

La gaffe di Lorenzo Remotti

Lorenzo ha raccontato di non aver detto a nessuno dei suoi familiari e amici dell’avventura al Grande Fratello. Per contratto, infatti, i concorrenti non possono parlare della partecipazione al reality. Il calzolaio ha dichiarato:

“Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo. Anche perché io ho dovuto fare tutte le consegne degli ordini, essendo un calzolaio avevo molti ordini. Mi sono fatto tre settimane di ferie, ma solo una effettiva a l’isola d’Elba. Poi il resto lavoravo con mia moglie in negozio mentre era chiuso. Quando ho riaperto sapevo che sarei venuto qui il sette o l’otto settembre. Quindi ho preso pochi altri ordini e la gente iniziava a dirmi ‘in che zona della Germania vai?’. Io non amo dire le bugie, mi urta proprio. Piuttosto dico che sono cavoli miei. Infatti dicevo ‘per scaramanzia non parlo e non dico nulla’”.

Grande Fratello: le scuse di Lorenzo in diretta tv

Lorenzo ha concluso motivando agli altri concorrenti del Grande Fratello le sue scuse in diretta tv: